Указом Главы государства Байбазаров Нурлан Серикович освобожден от должности Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан. Об этом сообщает Акорда.

Указом Главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен Заместителем Премьер-Министра – Министром национальной экономики Республики Казахстан

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