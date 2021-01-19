Токаев освободил от должностей 8 человек

Президент Касым-Жомарт Токаев освободил восемь человек от должностей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Как сообщается, в связи с упразднением института ответственных секретарей распоряжением Главы государства освобождены:
Кожахметов Жанат Муратович — от должности ответственного секретаря Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан;
Сарсембаев Канат Маратович — от должности ответственного секретаря Министерства образования и науки Республики Казахстан;
Курмангалиева Аида Даденовна — от должности ответственного секретаря Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
Ашуев Айдын Жумабекович — от должности ответственного секретаря Министерства финансов Республики Казахстан;
Нупиров Жанибек Максутович — от должности ответственного секретаря Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан;
Джумабеков Арман Даирович — от должности ответственного секретаря Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
Момышев Талгат Амангельдиевич — от должности ответственного секретаря Министерства энергетики Республики Казахстан.
Ранее Президент поручил упразднить институт ответственных секретарей при министерствах. Новые штатные единицы появились в 2007 году в результате административной реформы. Как объяснил политолог Ерлан Саиров, этот институт был введен, чтобы министры могли снять с себя хозяйственную деятельность и заниматься только политическими вопросами и вопросами стратегического характера.
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