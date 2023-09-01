Фото: gov.kz, primeminister.kz
1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей четырех министров, сообщает zakon.kz.
Как следует из сайта Акорды, указами главы государства:
- Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК;
- Кыдырали Дархан Куандыкулы освобожден от должности Министра информации и общественного развития РК;
- Оралов Асхат Раздыкович освобожден от должности Министра культуры и спорта РК;
- Сулейменова Зульфия Булатовна освобождена от должности Министра экологии и природных ресурсов РК.