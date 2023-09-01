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Токаев освободил от должностей четырех министров

Фото: gov.kz, primeminister.kz

1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей четырех министров, сообщает zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, указами главы государства:

  • Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК;
  • Кыдырали Дархан Куандыкулы освобожден от должности Министра информации и общественного развития РК;
  • Оралов Асхат Раздыкович освобожден от должности Министра культуры и спорта РК;
  • Сулейменова Зульфия Булатовна освобождена от должности Министра экологии и природных ресурсов РК.
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