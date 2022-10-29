Токаев отправил в отставку председателя Костанайского облсуда

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки среди судей.
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Об этом говорится в указе «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов Республики Казахстан», подписанном президентом 26 октября, передает Tengrinews.kz.
От занимаемой должности освобожден председатель Костанайского областного суда Анатолий Смолин в связи с уходом в отставку. В Астане двое судей уволены за совершение дисциплинарного проступка по решению судебного жюри – это судья районного суда 2 Бостандыкского района Канат Сырлыбаев и судья специализированного межрайонного экономического суда Кызылординской области Галымжан Бекмамбетов.
Также освобождена от занимаемой должности судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Астаны Динара Кабиденова в связи с переходом на другую работу.
А судью специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кыдырбека Альхожаева освободили от должности в связи со смертью.
Согласно документу, Марлен Бекетов назначен судьей специализированного межрайонного административного суда, Марал Омарова судьей суда города Актобе.
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