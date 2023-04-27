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Токаев: Пасха и Ораза айт стали общими праздниками для миллионов казахстанцев

Касым-Жомарт Токаев на Сессии Ассамблеи народа Казахстана сказал, что «единство в многообразии» и «мы разные, но мы едины», сообщает zakon.kz.

По его словам, это не лозунги, а сама суть нашей повседневной жизни.

«В этом году начало священного месяца Рамазан пришлось на дни празднования Наурыз. Оказались близко даты празднования Пасхи и Ораза айта», –сказал президент.

В этом Касым-Жомарт Токаев видит особый символизм.

«В дни поста Ораза верующие, как правило, много говорят о незыблемых нравственных ценностях, высказывают друг другу добрые пожелания Точно так же и Пасха является светлым праздником, взывающим людей к самым высоким гуманистическим идеалам», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

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