Токаев поблагодарил казахстанских ученых за тест-системы для определения коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил приветственное письмо коллективам Национального научного центра особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева и Национального центра биотехнологии, сообщается на сайте Акорды.

«Поздравляю коллектив двух ведущих отечественных научных институтов с большим достижением – собственной разработкой диагностических тест-систем для определения коронавируса COVID-19. Благодаря работе ученых и специалистов Национального научного центра особо опасных инфекций и Национального центра биотехнологии удалось в сжатые сроки создать жизненно необходимые тесты, которые соответствуют всем установленным международным стандартам. Ваши достижения демонстрируют высокую конкурентоспособность отечественной биомедицинской отрасли и перспективность ее разработок в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции в мире. Уверен, что разработанные тесты помогут сохранить жизнь и здоровье тысячам казахстанцев», – говорится в приветствии Главы государства.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил ученых за плодотворную работу, пожелал им благополучия и новых свершений.

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