Токаев поделился своим видением празднования Наурыз

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность состоянием природных достопримечательностей Казахстана и предложил реализовать проект «Таза табиғат», сообщает zakon.kz.

Экологические инициативы должны осуществляться ежегодно, став частью нашего образа жизни. В данном контексте Президент поделился своим видением празднования праздника Наурыз.

С приходом весны, которую олицетворяет Наурыз, наши предки испокон веков начинали расчищать родники, сажать деревья. Нужно продолжать эту прекрасную традицию, более активно заняться охраной природы, облагораживанием окружающей среды. Такие мероприятия необходимо организовать во всех регионах. Это один из самых эффективных способов экологического воспитания подрастающего поколения, — сказал Президент.