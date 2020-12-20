Токаев подписал два закона

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, утверждающий срок задержания при выдворении иностранцев за пределы страны, а также поправки в некоторые законодательные акты по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала, передает Tengrinews.kz.

1. Согласно даваемым ранее пояснениям, в статью 28 закона «О правовом положении иностранцев» внесена поправка, предусматривающая совершенствование правового механизма и сроков задержания уклоняющихся от выдворения лиц (с санкции суда на срок до 30 суток) для принудительного исполнения судебных актов по уголовным, административным делам и делам особого производства.

Статья 29 закона «О профилактике правонарушений» дополнилась нормой, согласно которой

в отношении иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению и уклоняющихся от этого, с санкции суда применяется превентивное ограничение свободы передвижения как обеспечительной меры.

В законе «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества» теперь дается понятие превентивного ограничения свободы передвижения. Статья 5 этого закона дополнилась новым подпунктом, которым предусмотрено правовое основание для помещения выдворяемых лиц в специальный приемник на срок до тридцати суток. Такой же предельный срок установлен и в статье 60 закона «О миграции».

В статье 398 УПК резолютивная часть обвинительного приговора конкретизирует такой вид наказания, как выдворение. В статье 70 Уголовно-исполнительного кодекса были обозначены четкие правовые основания и механизм применения превентивного ограничения свободы передвижения для принудительного выдворения за пределы страны иностранцев и лиц без гражданства по уголовным делам.

После подписания поправок в некоторые законодательные акты по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала в Трудовой кодекс вводятся следующие поправки:

— запрещается дискриминация в сфере оплаты труда в отношении работников направляющей стороны;

— предусматриваются дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска для работников направляющей стороны, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с действующим законодательством;

— устанавливаются повышенные должностные оклады или доплаты работникам направляющей стороны, труд которых осуществляется на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

— предусматривается сокращенная продолжительность рабочего времени работникам направляющей стороны, труд которых осуществляется на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Также депутатами предложено запретить направляющей стороне заключать договоры с принимающей стороной на оказание услуг по предоставлению персонала в случае непредоставления результатов аттестации производственных объектов по условиям труда.

В законе закреплена обязанность работодателя отстранять работников направляющей стороны от работы в случае их появления в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения. Вместе с тем закреплена и обязанность работника направляющей стороны проходить профилактические медицинские осмотры в соответствии с актами принимающей стороны.

Трудовой кодекс дополняется новыми определениями, такими как «направляющая сторона», «работники направляющей стороны», «принимающая сторона», «акты принимающей стороны» и «предоставление персонала».

В Предпринимательский кодекс вносится норма, согласно которой среднегодовая численность работников субъектов предпринимательства, использующих труд работников направляющей стороны, определяется с учетом работников направляющей стороны.

Также предусматривается, что количество привлекаемой работодателем иностранной рабочей силы по разрешениям должно соответствовать процентному соотношению с численностью казахстанских кадров с учетом работников, осуществляющих трудовую деятельность в рамках договора по предоставлению персонала.

Аутстаффинг — это выведение персонала за штат компании. При аутстаффинге персонал заключает трудовые договоры не с фирмой, являющейся фактическим работодателем, а с организацией-посредником, или аутстаффером.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.