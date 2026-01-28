Токаев подписал ключевые законы: что изменится

7 апреля 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, глава государства утвердил закон о ратификации Рамочного соглашения о партнёрстве между Правительством Казахстана и структурами группы Всемирного банка — Международным банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством гарантии инвестиций. Документ направлен на расширение сотрудничества в целях устойчивого развития и экономического роста страны.

Основная цель соглашения — укрепление взаимодействия в рамках Рамочной стратегии партнёрства Всемирного банка на 2020–2025 годы, а также последующих стратегий и Национального плана развития до 2029 года в контексте реализации стратегии «Казахстан-2050».

Ожидается, что соглашение позволит расширить инструменты финансирования проектов, снизить нагрузку на бюджет и определить приоритетные направления инвестиций. Также Казахстан сможет применять стандарты Всемирного банка в сфере антикоррупционной политики, закупок, экологии, социальной ответственности, прозрачности и гендерного развития.

Сотрудничество охватит ключевые направления, включая укрепление макроэкономической устойчивости, модернизацию инфраструктуры, развитие сельского хозяйства, поддержку малого и среднего бизнеса, инвестиции в здравоохранение и образование, цифровизацию, а также повышение энергоэффективности и устойчивости к климатическим изменениям.

Кроме того, подписан закон о ратификации протоколов к Конвенции о международной гражданской авиации. Изменения предусматривают расширение состава Совета ИКАО с 36 до 40 государств, а также увеличение числа членов Аэронавигационной комиссии с 19 до 21. Это направлено на более справедливое и географически сбалансированное представительство стран и усиление технической экспертизы.

Ратификация позволит Казахстану активнее участвовать в формировании международной авиационной политики и повысит шансы страны на вхождение в органы ИКАО.

Также в этот день президент подписал закон о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов, касающихся совершенствования условий труда, защиты прав работников и системы социального обеспечения.

