Сегодня, 14 декабря 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы», сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация размещена на сайте Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы», – говорится в официальном сообщении.

Текст закона публикуется в печати.

В нем предполагается, что из Нацфонда изымут еще 2 трлн тенге. 13 ноября депутаты уточнили, что параметры расходов и дефицита республиканского бюджета изменены с учетом проведенных правительством корректировок бюджета с использованием остатков бюджетных средств за 2023 год в сумме 61,3 млрд тенге.

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