Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Президент подписал:
закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации»;
закон Республики Казахстан «О ратификации Конвенции государств — участников Содружества Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы»;
закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза».
По данным Сената, закон «О ратификации Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации» позволит усовершенствовать межгосударственную стандартизацию, а также обеспечить единство принципов распространения и использования документов, которые принимаются Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ.
Закон «О ратификации Конвенции государств — участников СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы» позволит создать условия для отбывания осужденными наказания, не связанного с лишением свободы, в государствах, гражданами которого они являются. Это значит, что если человек осужден на территории стран СНГ и наказание не связано с лишением свободы, то он сможет вернуться к себе на родину, где и будет производиться исполнение этого наказания.
По закону «О ратификации Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации» отменяется дополнительная установка проб на изделие из драгоценных металлов и камней. То есть реализовывать ювелирное изделие с казахстанской пробой можно будет на территории всех стран экономического союза без повторного опробования. Кроме того, по данным Сената, соглашение позволит, с одной стороны, защитить казахстанский рынок от ввоза некачественного ювелирного сырья, а с другой — даст возможность увеличить производство аффинажного золота и создать необходимые условия для свободного обращения драгоценных металлов и камней на таможенной территории ЕАЭС.
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