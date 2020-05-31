Президент Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований».

Основной целью закона, инициированного депутатами Парламента, является совершенствование законодательства в области обеспечения безопасности функционирования арсеналов, баз и складов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также защиты населения в случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации при хранении боеприпасов.

Ранее в законах был выявлен ряд недостатков и проблем в части установления запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах для хранения боеприпасов. Эти недостатки вскрылись во время взрывов в Арыси.

Также Президент подписал закон «О ратификации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза».

Соглашение было подписано 29 мая 2019 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане главами государств — членов ЕАЭС.

Основными целями соглашения являются обеспечение контроля за оборотом товаров, выявление незаконного оборота, исключение условий для уклонения от уплаты налогов, увеличение поступления налогов и таможенных платежей в бюджет.

Положения соглашения регламентируют сроки и порядок создания механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Прослеживаемость будет осуществляться по импортным товарам. Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утверждается Советом Евразийской экономической комиссии.

Каждое государство должно будет создать национальную систему прослеживаемости, а также обеспечить контроль за оформлением налогоплательщиками в этой системе своих сопроводительных документов. Без такого оформления документов перемещение товаров в рамках Евразийского экономического союза будет запрещено.

Перемещение товаров, подлежащих прослеживаемости, в рамках Евразийского экономического союза без наличия сведений в национальных системах не допускается.

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