Токаев подписал новый закон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности общественных советов», передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности общественных советов», — говорится на сайте Президента.

Ранее депутаты Парламента одобрили закон.

«Формирование состава общественных советов: главное требование — служить самостоятельно и независимо. Предлагается избрать руководителей рабочих групп из числа представителей гражданского общества. Законопроект позволит составить резервный список за счет кандидатов, объявить дополнительный конкурс для избрания новых членов из резервного списка вместо выбывших из состава совета», — сказала министр информации и общественного развития Аида Балаева на пленарном заседании Мажилиса.

По словам министра, законопроект дает право общественным советам самостоятельно отбирать и рассматривать обращения и проекты нормативных правовых актов в зависимости от их общественной значимости.

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