Касым-Жомарт Токаев подписал поправки о президентских полномочиях во время чрезвычайного положения, передает Tengrinews.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам чрезвычайного положения».

Ранее соответствующий законопроект принял Сенат. Он расширяет полномочия Президента в период чрезвычайного положения.

После принятия закона власти смогут в упрощенном порядке принимать решения во время чрезвычайного положения.

«Законопроект разработан во исполнение указа Главы государства от 16 марта 2020 года «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности». Целью проекта закона является возможность принятия оперативных мер в период ЧП для обеспечения социально-экономической стабильности.

Законопроектом определяется механизм функционирования государственного управления в период чрезвычайной ситуации», — рассказывал министр национальной экономики Руслан Даленов.

В заключении научной экономической экспертизы к законопроекту говорилось: «Реализация законопроекта позволит обеспечить оперативное вмешательство Президента в общественные отношения в условиях ЧП, требующих безотлагательных действий, направленных на сохранение стабильности и обеспечение национальной, в том числе экономической безопасности государства».

В пояснительной записке к проекту закона сообщалось, что в целях оперативного принятия мер в период введения чрезвычайного положения и возникшей в связи с этим кризисной ситуацией в социально-экономической сфере предлагается наделить Президента полномочиями по установлению иного порядка регулирования отдельных общественных отношений, предусмотренных законодательством.

На основании актов Президента могут быть установлены особенности действия налогового, бюджетного, таможенного, банковского, трудового, антимонопольного законодательства, законодательства о здоровье народа и системе здравоохранения, госзакупках, валютном регулировании, в сфере социальной защиты граждан, госимущества, по вопросам защиты конкуренции, государственного контроля и надзора, реализации международных обязательств страны.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.