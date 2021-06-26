Токаев подписал поправки, позволяющие маслихатам выражать недоверие акиму

Глава государства подписал поправки, которые вносятся в указ Президента РК от 3 декабря 2013 года №704 «Об утверждении Типового регламента маслихата», сообщает Акорда.
Основные поправки:
- Пункт 31. «Маслихат осуществляет контроль за исполнением местного бюджета, экономических и социальных программ развития территорий путём заслушивания отчётов акима соответствующей территории».
- Пункт 32. «Маслихат заслушивает на сессии отчёт акима соответствующей территории в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 18 января 2006 года № 19 «О проведении отчётов акимов перед маслихатами». Отчёт акима (лица, исполняющего его обязанности) о выполнении возложенных на него функций и задач и проект решения по нему вносятся на рассмотрение постоянных комиссий маслихата за три недели до соответствующей сессии.
Основаниями для рассмотрения маслихатом вопроса о выражении недоверия акиму являются:
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- двукратное неутверждение маслихатом представленных акимом отчётов об исполнении планов, экономических и социальных программ развития территории, местного бюджета;
- инициирование собранием местного сообщества вопроса об освобождении от должности акима города районного значения, села, посёлка, сельского округа».
- Пункт 34. «Отчёты ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы об исполнении бюджета рассматриваются маслихатом ежегодно».
Указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.
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В этом году в августе у многих сельских акимов истекает срок полномочий. Сельчане смогу выбрать 775 акимов прямым голосованием. Назначать дату голосования и отвечать за проведение выборов будут территориальные избирательные комиссии. Дату проведения выборов акимов территориальные избирательные комиссии начнут объявлять уже на днях.
В республиканском бюджете предусмотрены расходы на обеспечение выборов акимов в сумме 4,7 млрд тенге до конца 2021 года.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу от 1 сентября 2020 года заявил о необходимости внедрения прямых выборов сельских акимов. Ранее акимов городов районного значения, сёл, посёлков, сельских округов избирали косвенным методом: как правило кандидатуру предлагает вышестоящий аким, а депутаты местных маслихатов поддерживают предложение путём голосования. Прямые выборы акимов позволят местным жителям самим решать, кто должен руководить их населённым пунктом.
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