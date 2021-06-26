Токаев подписал поправки, позволяющие маслихатам выражать недоверие акиму

Пункт 31. «Маслихат осуществляет контроль за исполнением местного бюджета, экономических и социальных программ развития территорий путём заслушивания отчётов акима соответствующей территории».

Пункт 32. «Маслихат заслушивает на сессии отчёт акима соответствующей территории в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 18 января 2006 года № 19 «О проведении отчётов акимов перед маслихатами». Отчёт акима (лица, исполняющего его обязанности) о выполнении возложенных на него функций и задач и проект решения по нему вносятся на рассмотрение постоянных комиссий маслихата за три недели до соответствующей сессии.

Основаниями для рассмотрения маслихатом вопроса о выражении недоверия акиму являются:

двукратное неутверждение маслихатом представленных акимом отчётов об исполнении планов, экономических и социальных программ развития территории, местного бюджета; инициирование собранием местного сообщества вопроса об освобождении от должности акима города районного значения, села, посёлка, сельского округа».

Пункт 34. «Отчёты ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы об исполнении бюджета рассматриваются маслихатом ежегодно».

Указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

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В этом году в августе у многих сельских акимов истекает срок полномочий. Сельчане смогу выбрать 775 акимов прямым голосованием. Назначать дату голосования и отвечать за проведение выборов будут территориальные избирательные комиссии. Дату проведения выборов акимов территориальные избирательные комиссии начнут объявлять уже на днях.

В республиканском бюджете предусмотрены расходы на обеспечение выборов акимов в сумме 4,7 млрд тенге до конца 2021 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу от 1 сентября 2020 года заявил о необходимости внедрения прямых выборов сельских акимов. Ранее акимов городов районного значения, сёл, посёлков, сельских округов избирали косвенным методом: как правило кандидатуру предлагает вышестоящий аким, а депутаты местных маслихатов поддерживают предложение путём голосования. Прямые выборы акимов позволят местным жителям самим решать, кто должен руководить их населённым пунктом.