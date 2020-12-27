USD 419.5
EUR 511.08
RUB 5.69
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Токаев подписал поправки в Бюджетный кодекс РК

Токаев подписал поправки в Бюджетный кодекс РК

Vinkmag ad

Президент РК Касым-Жомарт Токев подписал поправки в Бюджетный кодекс РК, сообщает zakon.kz.

 

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Республики Казахстан», — говорится на сайтеАкорды.

 

Текст Закона публикуется в печати.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области



Предыдущая новость

Введен полный запрет на кальяны в общепитах — постановление санврача
Следующая новость

Штраф за фейерверки в новогоднюю ночь, постановление санврача. Топ-7 новостей за неделю