Токаев подписал поправки в Бюджетный кодекс РК

Президент РК Касым-Жомарт Токев подписал поправки в Бюджетный кодекс РК, сообщает zakon.kz.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Республики Казахстан», — говорится на сайтеАкорды.