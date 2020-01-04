Токаев подписал поправки в КоАП

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Среди поправок в кодекс есть нормы по ужесточению ответственности владельцев увеселительных заведений за нарушение тишины. Кроме поправок, в 437-ю статью КоАП внесена норма по усилению ответственности для должностных лиц за нарушение ведения государственного земельного кадастра.

Кроме того, Глава государства подписал закон «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Советом Европы в отношении привилегий и иммунитетов представителей членов Группы государств против коррупции и членов оценочных групп».

Также сегодня был подписан закон «О ратификации Конвенции между правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогооблажения и предотвращения уклонения от налогооблажения в отношении налогов на доходы и Протокола к ней».