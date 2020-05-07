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Токаев подписал ряд законов

akorda.kz

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, передает пресс-служба Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» и «Закон о ветеранах».

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