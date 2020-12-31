Президент Касым-Жомарт Токаев подписал семь законов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Главой государства был подписан закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в городе Астане и городе Абу-Даби для нужд Посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах и Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан».
Также Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам технического регулирования, предпринимательства, совершенствования системы государственного управления и платежей».
Кроме того, Главой государства подписаны законы «О техническом регулировании», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, физической культуры и спорта», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации». «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», а также Конституционный закон Казахстана «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан».
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