Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Строительный кодекс Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 января 2026 года сообщили в официальном Telegram-канале Акорда:

«Главой государства подписан Строительный кодекс Республики Казахстан».

Для чего принят документ

Строительный кодекс направлен на формирование правовой системы регулирования в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Документ предусматривает создание безопасной среды жизнедеятельности, развитие и планирование населенных пунктов, а также обеспечение безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры для всех категорий населения.

Изменения в полномочиях госорганов

Кодексом пересмотрена компетенция ряда органов. В частности:

из полномочий уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства исключена норма о разработке и утверждении правил, определяющих порядок и стоимость консультационных услуг государственной экспертной организации в сфере проектирования;

отменено согласование назначения главных архитекторов городов республиканского значения, столицы и областей;

акиматы районов лишены права предоставления земельных участков.

Решения по сносу объектов

Также исключена норма, позволявшая подрядчику или генеральному подрядчику наравне с собственником принимать решение о постутилизации или сносе строительного объекта. Подчеркивается, что действующее законодательство не наделяет подрядчиков такими полномочиями.

Карты природных рисков

Кроме того, уточнены положения о приостановлении норм, связанных с применением карт селевой, оползневой и лавинной опасности. Их использование отложено до 2030 года.

