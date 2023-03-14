Токаев подписал указ для снижения закредитованности казахстанцев

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения, передает Tengrinews.kz.

В целях обеспечения доступного и стабильного финансирования реального сектора экономики и снижения закредитованности населения Глава государства постановил следующее.

Правительству совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР):

принять меры по расширению прав вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда в части передачи до пятидесяти процентов от суммы своих пенсионных накоплений управляющим инвестиционным компаниям ;

; до 31 декабря 2023 года обеспечить интеграцию банков второго уровня и кредитных бюро с государственными базами данных о юридических лицах, их доходах и имуществе.

Правительству совместно с Нацбанком и Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) до 1 мая 2023 года пересмотреть условия программы «Экономика простых вещей», в том числе обеспечить:

увеличение срока субсидирования ставок вознаграждения в рамках программы с 5 до 7 лет по наиболее приоритетным отраслям экономики;

в рамках программы с 5 до 7 лет по наиболее приоритетным отраслям экономики; установление дифференцированных ставок субсидирования в зависимости от приоритетности отраслей экономики.

Правительству совместно с АРРФР:

до 30 апреля 2023 года принять Дорожную карту по реализации пула инвестиционных проектов через синдицированное финансирование и софинансирование с банками второго уровня ;

; до 30 сентября 2023 года принять меры по: передаче залогодержателю права временного землепользования и его последующей реализации без выкупа права землепользования; участию в торгах по продаже права недропользования субъектов бизнеса , за исключением стратегических объектов, без обязательного получения разрешения компетентного органа в сфере недропользования;

и его последующей реализации без выкупа права землепользования; участию в торгах , за исключением стратегических объектов, без обязательного получения разрешения компетентного органа в сфере недропользования; пересмотреть подходы налоговой политики в части: налогообложения доходов банков по нотам Нацбанка; временного (на три года) освобождения от налогообложения доходов микрофинансовых организаций в связи со списанием (прощением) задолженности по микрокредитам физических лиц; освобождения от налогообложения доходов физических лиц при списании (прощении) задолженности коллекторскими агентствами.

Правительству до 31 декабря 2023 года:

принять меры по повышению эффективности электронного мониторинга оборота зерновых расписок и обеспечению сохранности объема и качества зерна в зернохранилищах (элеваторах и хлебоприемных пунктах) путем цифровизации процессов получения достоверных сведений об объемах и оборотах зерна;

и обеспечению (элеваторах и хлебоприемных пунктах) путем цифровизации процессов получения достоверных сведений об объемах и оборотах зерна; совместно с АРРФР и Нацбанком обеспечить включение зерновых расписок с гарантией субъектов квазигосударственного сектора в категорию твердых залогов ;

; совместно с АЗРК проработать вопрос увеличения льготного кредитования частных лизинговых компаний , соответствующих критериям надежности, за счет средств республиканского бюджета и (или) квазигосударственного сектора в рамках мер господдержки, предусматривающих льготное лизинговое финансирование субъектов предпринимательства;

, соответствующих критериям надежности, за счет средств республиканского бюджета и (или) квазигосударственного сектора в рамках мер господдержки, предусматривающих льготное лизинговое финансирование субъектов предпринимательства; принять меры по увеличению кредитования банков и микрофинансовых организаций, расширению механизмов софинансирования проектов в сферах агропромышленного комплекса и пищевой промышленности со стороны организаций национального управляющего холдинга «Байтерек».

АРРФР для снижения закредитованности населения:

в рамках ужесточения беззалогового потребительского кредитования населения до 31 мая 2023 года принять меры по: ужесточению регулирования ставок по микрокредитам населения; введению требования по принятию банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами планов по урегулированию проблемных кредитов населения ;

населения до 31 мая 2023 года принять меры по: населения; введению требования по принятию банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами ; до 30 сентября 2023 года совместно с Нацбанком принять меры по: ограничению роста долговой нагрузки граждан, имеющих просроченную задолженность по займам и микрокредитам свыше девяноста календарных дней; введению процедуры урегулирования задолженности по кредитам физических лиц коллекторскими агентствами; ограничению продажи банками и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, займов и микрокредитов физических лиц коллекторским агентствам, по которым не проведены процедуры урегулирования задолженности.

Контроль за исполнением указа Токаев возложил на Администрацию Президента

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