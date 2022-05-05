Токаев подписал указ о проведении референдума 5 июня

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Президент постановил провести республиканский референдум 5 июня 2022 года.
На республиканский референдум выносится проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года».
Организация и проведение республиканского референдума возложены на Центральную избирательную комиссию, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума.
Правительству совместно с Центральной избирательной комиссией, другими центральными государственными органами и местными исполнительными органами Республики Казахстан поручено принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума.
Указ вводится в действие со дня опубликования.
29 апреля Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане референдум по проекту поправок в Конституцию.
«Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать Второй республикой. Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи основного закона, а это треть всей Конституции. Законопроект о внесении указанных изменений передан в Конституционный совет, который в скором времени вынесет свой вердикт.
Предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому предлагаю провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию», — заявил Токаев 29 апреля.
Республиканский референдум — всенародное голосование по проектам Конституции, конституционных законов, законов и решений по иным наиболее важным вопросам государственной жизни Республики Казахстан.
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