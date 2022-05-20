Токаев подписал указ о реформировании КНБ

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Утверждена обновлённая структура КНБ.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ по вопросам реформирования Комитета национальной безопасности, сообщает пресс-служба КНБ.
Документ, подписанный 17 мая 2022 года, вносит поправки в 15 указов президента РК, предусматривающие совершенствование деятельности органов национальной безопасности.
«Утверждена обновлённая структура КНБ. Реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения КНБ», – говорится в сообщении.
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