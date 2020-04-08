Токаев подписал указ об уточненном бюджете на 2020 год

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год» от 8 апреля 2020 года № 299, передает корреспондент Tengrinews.kz.

С учетом текущей ситуации в мировой экономике, ценовой конъюнктуры на товарных рынках, а также коронавирусной пандемии в мире, уточнен прогноз макроэкономических показателей на 2020 год.

Данный прогноз и необходимость реализации мер по обеспечению социально-экономической стабильности явились основаниями для уточнения параметров республиканского бюджета на 2020 год.

Ранее сообщалось, что в рамках уточнения бюджета в Казахстане повысят МРП и минимальную пенсию.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.