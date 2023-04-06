Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, меняющий правила выдачи земельных участков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений», — говорится в сообщении.

Во втором чтении закон приняли в Сенате 15 марта.

Закон исправил ситуацию, когда отсутствие информации по свободным земельным участкам давало возможность акиматам формально отказывать гражданам в предоставлении прав на земельный участок.

«В целях обеспечения равного и полного доступа всем слоям населения, информации о занятых или свободных земельных участках, оформленных объектов недвижимости, инфраструктурах разработана информационная система Единого государственного кадастра недвижимости. Вновь созданная информационная система консолидирует информацию земельного правового кадастра, доступ к которому обеспечивается посредством публичной кадастровой карты. Карта является открытым информационным ресурсом информационной системы, содержащим информацию о земельных участках, генеральных планах, проектах детальной планировки населенных пунктов», — объяснял вице-министр цифрового развития Асет Турысов, презентуя законопроект.

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