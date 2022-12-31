Токаев подписал закон о банкротстве физлиц

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписан Закон РК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», сообщается на сайте Акорды.

Закон предусматривает возможность восстановить свою платежеспособность через процедуры внесудебного банкротства, судебного банкротства и восстановления платежеспособности. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить их самостоятельно. Подробнее о процедуре банкротства читайте здесь.

Признание банкротом влечёт за собой определённые ограничения: в частности, заёмщик не сможет оформить кредит в течение пяти лет.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов ранее сообщил, что 1 170 000 казахстанцев могут признать банкротами по закону о восстановлении платежеспособности.

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