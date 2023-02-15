Токаев подписал закон о лишении Назарбаева статуса Елбасы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене Конституционного закона «О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы», сообщает пресс-служба Акорды.

11 января Конституционный суд постановил признать закон о Елбасы утратившим силу. 13 января парламент на совместном заседании палат единогласно принял соответствующий закон, сообщает informburo.kz

Согласно подписанному главой государства закону первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишается статуса Елбасы и связанных с этим привилегий. При этом он сохраняет иммунитет от ответственности за действия на президентском посту, его честь и достоинство неприкосновенны.

Экс-президенту полагаются пожизненная пенсия в 80% от зарплаты действующего президента, а также квартира, охрана, личный автомобиль с водителями, бесплатные проезд по стране, медобслуживание и санаторно-курортное лечение.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.