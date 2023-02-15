Токаев подписал закон о лишении Назарбаева статуса Елбасы

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене Конституционного закона «О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы», сообщает пресс-служба Акорды.
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11 января Конституционный суд постановил признать закон о Елбасы утратившим силу. 13 января парламент на совместном заседании палат единогласно принял соответствующий закон, сообщает informburo.kz
Согласно подписанному главой государства закону первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишается статуса Елбасы и связанных с этим привилегий. При этом он сохраняет иммунитет от ответственности за действия на президентском посту, его честь и достоинство неприкосновенны.
Экс-президенту полагаются пожизненная пенсия в 80% от зарплаты действующего президента, а также квартира, охрана, личный автомобиль с водителями, бесплатные проезд по стране, медобслуживание и санаторно-курортное лечение.