Токаев подписал закон о семилетнем сроке президентства и переименовании столицы

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон об однократном семилетнем сроке президентства и о переименовании столицы, сообщает Акорда.

Ранее депутатская группа «Жана Казахстан» выступила за возвращение столице прежнего названия.

«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – Астана, которое в своё время было предложено первым президентом. Это решение будет учитывать вклад первого президента в становление и развитие главного города страны, а также будет отвечать запросам и ожиданиям граждан», – говорится в заявлении группы.

Затем глава государства обратился в Конституционный Совет для рассмотрения на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного Закона, проекта закона «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан».

«Конституционный Совет считает, что предложение об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата отвечает логике конституционных новелл, принятых 5 июня текущего года на республиканском референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти. Данный срок будет применяться на равной основе ко всем лицам, избираемым на пост высшего должностного лица. С ним корреспондируется определение однократного восьмилетнего срока полномочий судей Конституционного Суда», – ответили в Совете.

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