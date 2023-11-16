Токаев подписал закон о выплатах детям из Нацфонда

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования». Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

На специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет будут отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда.

На эти средства в будущем они смогут улучшить жилищные условия или получить образование. При этом покупка или улучшение условий жилья допустимы только на территории Казахстана, а оплатить учебу разрешается и в зарубежном учебном заведении.

При этом покупка или улучшение условий жилья допустимы только на территории Казахстана, а оплатить учебу разрешается и в зарубежном учебном заведении.

Механизм накоплений и выплат запускается с 1 января 2024 года. На счет каждого ребенка будет зачисляться равная сумма за соответствующий год его участия в программе, начиная с рождения или получения гражданства Казахстана и до достижения 18 лет.

Текст Закона публикуется в печати.

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