Токаев подписал Закон об обязательном социальном страховании

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании», сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

12 декабря на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты палаты приняли законопроекты «Об обязательном социальном страховании» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования».

Первый закон был разработан Министерством труда и социальной защиты населения РК во исполнение поручений Главы государства от 10 января 2018 года и направлен на усиление взаимосвязи между трудовым стажем и размерами соцвыплат, а также на обеспечение роста средних размеров соцвыплат с 2020 года.

В документе пересмотрены параметры, которые используются при назначении социальных выплат по утрате трудоспособности, потере кормильца и потере работы. Это позволит увеличить данные выплаты в среднем на 30%.

Второй закон предусматривает внедрение нового государственного пособия многодетным семьям, совершенствование механизмов оказания адресной социальной помощи (далее — АСП) и введение гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей.

Так, законом предусмотрено с 1 января 2020 года выплачивать госпособие семьям, имеющим 4 и более детей несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное пособие будет назначаться вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с 4-мя детьми — 42 496 тенге; с 5-ю детьми — 53 127 тенге; с 6-ю детьми — 63 757 тенге; с 7-ю и более детьми — 74 388 тенге.