USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Токаев подписал закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе

Токаев подписал закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе

фото пресс-служба Акорды

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», передает Zakon.kz, со ссылкой на Акорду.

Документ устанавливает порядок государственного регулирования в сфере онлайн-платформ и онлайн-рекламы, определяет правовой режим функционирования онлайн-платформ и требования к онлайн-рекламе, регламентирует права и обязанности пользователей онлайн-платформ.

Законом наряду с определениями «пользователь онлайн-платформы» и «инфлюенсер (блогер)» вводятся и другие термины.

Нормы закона направлены на развитие интерфейса онлайн-платформ на государственном языке. На сегодняшний день не все онлайн платформы позволяют использовать интерфейс на казахском языке, нет простой возможности полностью ознакомиться с пользовательским соглашением. Законом вводится запрет на распространение и размещение дезинформации на онлайн-платформах, а также требования к собственнику онлайн-платформы по ее устранению. Кроме того, закон придает особое значение необходимости маркировки рекламы пользователями, размещающими рекламный контент.

Законопроект также предусматривает безопасное и прозрачное развитие онлайн-среды. На основании обращений граждан РК предлагается ввести нормы, позволяющие бороться с содержанием, включающим буллинг и непримиримую риторику. В Уголовный кодекс РК вносятся поправки в части внесения в диспозицию статей, устанавливающих уголовную ответственность за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословно-групповой или религиозной розни, а также за распространение заведомо ложной информации, за дополнительное обоснование по их применению в случае совершения действий с использованием онлайн-платформ.

Кроме того, президент подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Из-за жары количество вызовов скорой помощи в Костанае увеличилось на 10%