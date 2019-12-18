Токаев подписал закон об отмене премий спортсменам, попавшимся на допинге

Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене премий для спортсменов, попавшихся на допинге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры.

Президент подписал законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта», в котором предусматривается ужесточение ответственности за применение, назначение и распространение запрещенных препаратов и субстанций. В частности, введение административной ответственности в отношении лиц, назначивших спортсмену допинг, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей.

Проектом закона за использование допинга предусматривается дисквалификация, аннулирование спортивного результата и снятие квалификационных очков или баллов спортсмену, возврат денежного поощрения, прекращение выплаты пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, прекращение ежемесячного денежного содержания спортсменам, тренерам и руководителям клубных команд. А также лишение спортивного звания, расторжение договора пользования жилищем с чемпионом и призером Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и исключение спортсменов, тренеров из состава сборных и штатных сборных команд Республики Казахстан по видам спорта.

«Проектом закона также предусмотрена выдача жилища чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр в арендное пользование сроком на 10 лет. А также запрет на отчуждение данного жилища сроком на этот же срок, в связи с тем, что срок хранения допинг-тестов составляет 10 лет. В случае если за данный период в пробах не будет выявлен допинг, жилье будет передано в собственность спортсмену», — говорится в официальном сообщении.

При этом отмечается, что в случае смерти спортсмена РК, являющегося чемпионом или призером Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, независимо от результата допинговой пробы предусмотрено безвозмездное получение жилища наследниками умершего.