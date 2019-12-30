Токаев подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы за изнасилование детей

Что случилось. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности», сообщил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов на пресс-конференции в СЦК, передает informburo.kz

О чём этот закон. Принятыми поправками изнасилование и насильственные действия сексуального характера переведены из средней в тяжкую категорию (статья 120, часть 1, статья 121 часть 1 – от пяти до восьми лет). За совершение изнасилования или насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребёнка предусмотрена ответственность 20 лет или пожизненное лишение свободы. Аналогичное наказание предусмотрено за убийство малолетних детей.

Закон также предусматривает пожизненное лишение свободы за реализацию наркотиков несовершеннолетнему посредством интернета, в ночных клубах, кафе, парках.

Контекст. О необходимости ужесточить наказание за преступления против детей заявил в своём послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.

«Мы увлеклись гуманизацией законодательства, при этом упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей», – сказал он.

Почему это важно знать. Изнасилование в Казахстане считалось тяжким преступлением до 2000 года, пока Парламент не перевёл это преступление в категорию средней тяжести. Это позволяло во многих случаях прекращать дела за примирением сторон, и в итоге насильник оставался безнаказанным.

Для борьбы с насилием в отношении детей с 1 января 2018 года в Казахстане вступил закон о принудительной химической кастрации педофилов, который был принят в обществе неоднозначно. В сентябре 2019 года сообщалось, что в стране 11 осуждённых приговорены к химической кастрации.