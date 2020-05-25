Токаев подписал закон, увеличивающий квоту для женщин в парламенте и маслихатах

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», передает zakon.kz.

Цель закона — стимулирование участия женщин и молодежи в общественно-политических процессах.

Основные задачи закона — определение квоты в размере не менее 30% для лиц, не достигших 29-летнего возраста, и женщин от общего числа включенных в список лиц для регистрации кандидатов в депутаты мажилиса и маслихата от одной политической партии.

Напомним, 20 декабря 2019 года на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил формировать партийные списки на 30% из женщин и молодежи.

В данный момент парламент представлен 33 женщинами, в мажилисе – 27 женщин. В маслихатах РК 3335 мест и только 740 представлено женщинами, это всего чуть более 22%.

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