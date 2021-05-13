Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, запрещающий продажу земли иностранцам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

«Главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений», — говорится в сообщении.

Текст закона позже опубликуют в печати.

Ранее Парламент принял закон, запрещающий обладание землями сельскохозяйственного назначения иностранцами, кандасами и иностранными юридическими лицами.

Целью законопроекта было введение запрета на обладание иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами, юридическими лицами Казахстана с иностранным участием, международными организациями, научными центрами с международным участием, а также кандасами земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности и на праве временного землепользования.

Законопроектом также были регламентированы вопросы отчуждения земель сельскохозяйственного назначения в случаях прекращения гражданства Казахстана и вхождения в состав участников юридического лица Казахстана иностранных граждан и юридических лиц.

Инициатором нового закона был Токаев. Он поручил срочно заняться этим вопросом, чтобы прекратить слухи о том, что казахстанская земля может быть продана иностранцам.

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