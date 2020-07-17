Токаев поручил определиться со статистикой по пандемии

Президент Казахстана рассказал про необходимость взаимного доверия при пандемии. Об этом он написал в своем Твиттере.
Перед правительством поставлена задача определиться со статистикой по пандемии. Помимо коронавируса, большой урон здоровью и жизни граждан наносит пневмония., — написал Президент.
Также глава республики отметил, что необходимо определиться со статистикой COVID-19 и пневмонии.
Все данные по ситуации с пандемией, какими бы печальными они ни были, должны быть достоянием общества. Чем больше прозрачности и взаимного доверия, тем быстрее мы сообща справимся с этой напастью, — отметил Токаев.
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