Президент Касым-Жомарт Токаев поручил повысить минимальную зарплату в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«Размер минимальной заработной платы не повышался с 2018 года. Мировой коронакризис усилил давление на доходы населения. Кроме того, по уровню минимальной заработной платы Казахстан уступает целому ряду стран СНГ. Поэтому принимаю решение с 1 января 2022 года увеличить минимальную заработную плату с текущих 42 500 тенге до 60 тысяч тенге«, — сказал Токаев, озвучивая Послание народу Казахстана.

Данная мера, по его словам, напрямую коснется более 1 миллиона человек, а косвенно — всех трудящихся. Она уменьшит теневой зарплатный фонд, размер которого, по словам Президента, сегодня достигает 30-40 процентов от декларируемого.

«Повышение МЗП окажет положительный экономический эффект ввиду роста внутреннего потребления. По оценкам экспертов, приведет к увеличению ВВП на 1,5 процента.

Одновременно следует отойти от неуместного использования МЗП в качестве расчетного показателя в налоговых, социальных и других сферах», — заметил Глава государства.

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