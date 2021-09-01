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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил повысить минимальную зарплату в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
«Размер минимальной заработной платы не повышался с 2018 года. Мировой коронакризис усилил давление на доходы населения. Кроме того, по уровню минимальной заработной платы Казахстан уступает целому ряду стран СНГ. Поэтому принимаю решение с 1 января 2022 года увеличить минимальную заработную плату с текущих 42 500 тенге до 60 тысяч тенге«, — сказал Токаев, озвучивая Послание народу Казахстана.
Данная мера, по его словам, напрямую коснется более 1 миллиона человек, а косвенно — всех трудящихся. Она уменьшит теневой зарплатный фонд, размер которого, по словам Президента, сегодня достигает 30-40 процентов от декларируемого.
Одновременно следует отойти от неуместного использования МЗП в качестве расчетного показателя в налоговых, социальных и других сферах», — заметил Глава государства.
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