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Токаев поручил провести ревизию всех информсистем, разработанных госструктурами

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам противодействия коррупции, сообщает Zakon.kz.

Президент отдельно остановился на вопросах работы информационных систем и баз данных.

Министерству цифровизации поручено провести ревизию всех информационных систем, разработанных госструктурами.

«Какие задачи они выполняют, кто имеет доступ к ним, сколько на них затрачено средств, какая от них польза гражданам и государству. В работе по цифровизации должны быть четко расставлены приоритеты. Одно дело, если это такой проект, как «Электронное правительство», который реально облегчает получение государственных услуг. Или «Сергек», укрепивший водительскую дисциплину на дорогах и исключивший человеческий фактор в фиксации дорожных нарушений. И другой момент, когда под предлогом цифровизации бюджет расходуется бездумно, а потом еще ежегодно кто-то получает миллионы за обслуживание никому не нужных ресурсов»,- заявил Касым-Жомарт Токаев.

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