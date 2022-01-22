Токаев поручил провести тщательное расследование по каждому случаю гибели людей

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Нельзя допустить, чтобы общество формировало свое мнение о произошедших событиях на основании домыслов и инсинуаций, сказал президент на совещании с руководителями отдельных государственных органов, передает zakon.kz.
Согласно представленным данным, судами в административном порядке были арестованы 3314 лиц. Прокурорами в апелляцию подано 1884 ходатайства о смягчении наказания.
По результатам их рассмотрения из-под ареста освобождено 1083 лица.
В отношении 490 граждан штраф заменен на предупреждение.
Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости продолжить работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Президент подчеркнул, что силовые структуры и уполномоченные органы в сфере информации должны координировать усилия и оперативно реагировать на запросы общества. Касаясь вопроса о гибели граждан, глава государства поручил Генеральной прокуратуре и МВД по каждому случаю провести тщательное расследование.
«Нельзя допустить, чтобы общество формировало свое мнение о произошедших событиях на основании домыслов и инсинуаций. Граждане должны видеть, что власти обеспечивают прозрачность и законность», — сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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