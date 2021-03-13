Токаев поручил рассмотреть закон о запрете продажи и аренды земли иностранцам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Сегодня, использовав право законодательной инициативы, направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам. Парламент рассмотрит и примет решение в соответствии с действующим регламентом.

В конце февраля глава государства поручил срочно запретить иностранцам покупать или арендовать в Казахстане земли сельскохозяйственного назначения.

«Земельный вопрос всегда был очень важным для нашего народа. Это прочный фундамент и священный символ нашей государственности. Я неоднократно говорил, что казахстанская земля не может быть продана иностранцам. Слухи об этой проблеме нужно прекратить», — сказал Токаев на заседании Национального совета общественного доверия.

Он заявил, что принял конкретные решения по этому вопросу. «В первую очередь поручаю запретить продажу и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам и иностранным юридическим лицам. Это касается и юридических лиц с иностранными акциями.

Я решил, что это нужно сделать срочно законодательной инициативой Президента. Администрации Президента следует разработать соответствующий законопроект по этому вопросу», — сказал Президент Казахстана.

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