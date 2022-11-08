USD 464.4
EUR 463.7
RUB 7.59
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Токаев поручил рассмотреть запрет продажи энергетиков подросткам

Токаев поручил рассмотреть запрет продажи энергетиков подросткам

Фото из открытых источников

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу энергетических напитков подросткам, передает  Tengrinews.kz.

Об этом Глава государства заявил в ходе встречи с общественностью Атырауской области, где он находится с рабочим визитом.

«В обществе широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам. Правительству следует изучить этот вопрос и принять конкретное решение», — сказал Президент.

Он также подчеркнул, что все общество бескомпромиссно должно бороться против наркотиков.

«Это крайне важно для здоровья подрастающего поколения и всей нации. Нельзя допустить укоренения пагубных привычек среди молодежи. Сейчас многие подростки, школьники стали употреблять электронные сигареты, которые можно легко приобрести в любом магазине. Это очень опасная ситуация. В нашей стране алкогольную продукцию запрещено продавать лицам, не достигшим 21 года. Однако это условие на практике не соблюдается», — сказал Глава государства.

Президент отметил, что уполномоченным органам нужно усилить контроль.

«Как говорил Мухтар Ауэзов: «Страна начинается с колыбели» («Ел боламын десең, бесігіңді түзе»). Если мы не подумаем о здоровье и воспитании подрастающего поколения сегодня, то завтра может быть уже поздно», — резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Не знающим казахского не будут давать гражданство: правительство подготовило законопроект
Следующая новость

Тысячам казахстанцев простят кредиты