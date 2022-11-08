Токаев поручил рассмотреть запрет продажи энергетиков подросткам

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу энергетических напитков подросткам, передает Tengrinews.kz.

Об этом Глава государства заявил в ходе встречи с общественностью Атырауской области, где он находится с рабочим визитом.

«В обществе широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам. Правительству следует изучить этот вопрос и принять конкретное решение», — сказал Президент.

Он также подчеркнул, что все общество бескомпромиссно должно бороться против наркотиков.

«Это крайне важно для здоровья подрастающего поколения и всей нации. Нельзя допустить укоренения пагубных привычек среди молодежи. Сейчас многие подростки, школьники стали употреблять электронные сигареты, которые можно легко приобрести в любом магазине. Это очень опасная ситуация. В нашей стране алкогольную продукцию запрещено продавать лицам, не достигшим 21 года. Однако это условие на практике не соблюдается», — сказал Глава государства.

Президент отметил, что уполномоченным органам нужно усилить контроль.

«Как говорил Мухтар Ауэзов: «Страна начинается с колыбели» («Ел боламын десең, бесігіңді түзе»). Если мы не подумаем о здоровье и воспитании подрастающего поколения сегодня, то завтра может быть уже поздно», — резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

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