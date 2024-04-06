USD 446.78
EUR 484
RUB 4.84
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Токаев поручил разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков

Токаев поручил разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков

Фотография для новости Токаев поручил разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков

Фото предоставлено ДЧС Костанайской области

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем телеобращении к народу Казахстана от 6 апреля сообщил, что поручил правительству разбронировать государственный материальный резерв, сообщает Zakon.kz.

«Правительству также необходимо оперативно выработать эффективный механизм возмещения ущерба, разъяснить его всем пострадавшим. Суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу», – сказал глава государства.

Также в своем обращении президент сообщил, что паводки, возможно, самые масштабные за последние 80 лет и рассказал, какие меры принимаются для минимизации ущерба.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Токаев обратился к народу Казахстана
Следующая новость

Разрушенную дорогу в Костанайской области сняли на видео