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Токаев поручил разобраться со степенью вины задержанных во время беспорядков

Фото: akorda.kz

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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Генпрокуратуре установить степень вины 2000 задержанных во время беспорядков в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«Во время событий «Трагического января» и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тысяч человек. Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания», — написал Президент в Twitter

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