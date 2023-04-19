Токаев поручил решить проблему с бродячими собаками

Касым-Жомарт Токаев призвал решить проблему с бродячими собаками, передает Tengrinews.kz.

На совещании по вопросам социально-экономического развития страны Глава государства высказался о проблеме и отметил, что к нему постоянно обращаются с жалобами.

«Ко мне постоянно обращаются из всех областей с жалобами о бродячих собаках, которыми никто из представителей власти не занимается, ссылаясь на соответствующий закон. Но идя по такому пути, мы можем потерять контроль над ситуацией. Да, мы должны бережно относиться к животным, но их агрессии к людям, особенно в отношении детей, допускать нельзя. Между тем количество жертв нападения бродячих собак увеличивается. Это недопустимо. Принимайте меры», — подчеркнул Токаев.

Напомним, в последние месяцы жители западных регионов начали жаловаться на бродячих собак. Ранее жители Актау заявили, что из-за бродячих собак в городе люди не могут спокойно ходить по улице и отпускать своих детей. По словам жителей, голодные животные бегают по улице, обнюхивают мусор, а если мимо проходят люди, набрасываются на них. По официальным данным, в 2021 году в Мангистауской области произошло более тысячи нападений собак на людей. Большинство пострадавших – дети до 14 лет.

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