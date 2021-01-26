Токаев поручил сдерживать цены на рынке недвижимости

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости проведения разъяснительной работы госорганов с населением и застройщиками, чтобы ограничивать спекулятивные операции на рынке недвижимости, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Начата практическая реализации моей инициативы по использованию пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий казахстанцев. Теперь необходимы действенные меры по сдерживанию ажиотажа и цен на рынке недвижимости. Об этом уже сейчас везде пишут, что, дескать, цены на недвижимость имеют тенденцию к повышению. Госорганам важно проводить разъяснительную работу с населением и застройщиками, ограничивать спекулятивные операции на рынке», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

«Повышение доступности жилья. Нами запущена жилищная программа «5-10-20″. Она вызвала большой интерес со стороны населения. Уже предоставлено более 5 тысяч займов. В рамках этой программы в регионах строится доступное кредитное жилье. Но намечаются или во всяком случае проявляются низкие темпы ее реализации. Введено в строй 9,5 тысячи квартир, или всего 56 процентов от плана», — добавил Президент.

Он поручил правительству в двухнедельный срок внести новый пакет предложений по совершенствованию жилищной политики.

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