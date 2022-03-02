Токаев поручил снести резиденцию Президента в Алматы

Здание резиденции Президента в Алматы будет снесено. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Tengrinews.kz.

«По решению Президента Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в городе Алматы, которую бандиты и террористы во время январских событий разрушили и подожгли, будет снесена. На ее месте будет разбит сквер для горожан«, — написал Берик Уали в Facebook.

Здание сдали в эксплуатацию в 1995 году. В 2022 году планировалась реконструкция фасада здания.