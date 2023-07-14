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Токаев поручил тщательно разобраться в деле об убийстве пятилетней девочки в Туркестанской области

Фото akorda.kz

Глава государства проинформирован о трагедии, случившейся в Сарыагашском районе Туркестанской области, где была убита 5-летняя девочка, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, правоохранительными органами проводится расследование дела. Установлен подозреваемый.

По имеющейся информации, подозреваемый был ранее осужден за убийство на 10 лет лишения свободы. В текущем году был приговорен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к ограничению свободы на три года.

Президент поручил Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии.

Глава государства считает важным рассмотреть законность вынесенного в текущем году приговора и усилить уголовную ответственность за особо опасные преступления против личности.

Акорда выразила искренние соболезнования родным и близким ребенка.

13 июля в Сарыагашский районный отдел полиции с заявлением обратилась мать. Она заявила о пропаже ее несовершеннолетней дочери. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили тело девочки с телесными повреждениями в доме одного из жителей села.

«Данный факт зарегистрирован по статье 99 УК РК «Убийство». Назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу. Все обстоятельства выясняются», – рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.

На место происшествия выезжали начальник ДП Туркестанской области, прокурор области, следственно-оперативная группа и другие компетентные органы. Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области.

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