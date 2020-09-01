Токаев поручил увеличить квоты на искусственное оплодотворение

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить квоты на экстракорпоральное оплодотворение, передает zakon.kz.

На совместном заседании палат Парламента Президент сказал, что каждая 6-я семья в Казахстане не может иметь детей. Около 20% казахстанцев считают отсутствие детей серьезной причиной для развода.

«Прогнозы международных организация по росту населения Казахстана по сравнению с нашими соседями по Центральной Азии неутешительные. Поручаю правительству запустить с 2021 года специальную программу, направленную на увеличение количества квот на ЭКО до 7 тысяч. То есть в 7 раз», — сказал он.

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