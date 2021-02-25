Токаев поручил увеличить стипендии студентам медицинских и педагогических вузов

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании Национального совета общественного доверия высказался по поводу подготовки кадров в Казахстане, передает zakon.kz.
В частности, он затронул вопрос подготовки кадров в сфере медицины и образования.
На сегодня мы особенно чувствуем дефицит этих кадров. Это важный и сложный вопрос, который требует оперативного решения. Мы повышаем заработную плату врачам и учителям. До этого мы также приняли решение по увеличению стипендии для студентов, обучающихся по педагогическим направлениям. Этот шаг дал положительные результаты. Поэтому необходимо также увеличить стипендию для студентов, обучающихся по медицинской направленности.Касым-Жомарт Токаев.
Он также остановился на теме информационно-коммуникационных технологий в образовании, сказав, что их роль очень важна и особенна.
Мы увидели это в период карантина. Этот шаг будет снижать цифровое неравенство между учениками. Считаю необходимым продолжать развивать это направление по дистанционному образованию, — отметил Токаев.
Также, по его словам, в вопросах тарифной сферы отечественные образовательные ресурсы должны предоставляться бесплатно для школ.
Поручаю правительству рассмотреть этот вопрос, — сказал глава государства.
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