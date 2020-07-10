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Токаев поручил уволить руководителей фонда медстрахования и «СК-Фармация»

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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование из-за возникших трудностей в борьбе с коронавирусом. 

К. Токаев: Нужно провести расследование, всех виновных в возникших трудностях, привлечь к ответственности. Руководителей ФОМС и «СК Фармация» уволить или есть необходимость провести следствие, — сообщается в Твиттере главы государства.
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