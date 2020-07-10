Токаев поручил уволить руководителей фонда медстрахования и «СК-Фармация»

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование из-за возникших трудностей в борьбе с коронавирусом.
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